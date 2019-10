Depois da entrevista com Marcelo Rebelo de Sousa, Daniel Oliveira e a sua equipa prepararam mais uma emissão especial para celebrar o décimo aniversário do "Alta Definição". Na próxima sexta-feira, dia 19 de setembro, o programa da SIC não vai contar com uma entrevista a uma figura pública.

"A fechar a celebração dos 10 anos do 'Alta Definição', apresentamos uma experiência social inédita e inovadora. Duas pessoas, sentadas na mesma sala, frente a frente, em silêncio, somente a olhar nos olhos uma da outra", revelou o apresentador na sua conta no Instagram

"A história de vida destas pessoas cruza-se no facto de serem da mesma família e haver entre elas um afastamento que parece insanável. Será? Podem duas pessoas reatar um amor só por saberem uma da outra o que dizem os seus olhos?", questiona Daniela Oliveira.

O programa especial é, segundo a SIC, "baseado na experiência que a artista Marina Abramović levou ao Moma, em Nova Iorque".