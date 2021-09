A primeira temporada de "Pôr do Sol", da RTP1, já chegou ao fim, mas as cenas e memes da mininovela continuam a conquistar as redes sociais. No Facebook e Twitter, o canal recordou uma conversa entre um dos casais da história.

"Eu não acredito! Com o meu sócio, na nossa cama!", frisa a personagem interpretada por Jorge Mourato. "Não exageres, é a cama do nosso quarto de hóspedes. Não sou nenhuma galdéria", graceja a esposa.

"Amor, amor, desliga a televisão. (Mas não vás para a cama com outro/a, mesmo que seja no quarto de hóspedes)", brincou a RTP1 nas redes sociais.