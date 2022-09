Após as primeiras notícias de fevereiro, eis a confirmação oficial: "Blade Runner 2099" tem luz verde para avançar na Amazon Prime Video.

O projeto era descrito como uma grande prioridade para o estúdio e será a primeira série em imagem real: no ano passado, estreou a animação "Blade Runner: Black Lotus", que se passa em 2032 e centra-se numa replicante, com a voz de Jessica Henwick.

A minissérie terá como produtor executivo Ridley Scott, que realizou o clássico original com Harrison Ford, "Blade Runner - Perigo Iminente" (1982), a partir do conto "Será que os Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?", de Philip K. Dick.

Tal como o título indica, a história da dispotia avança 50 anos: a série será uma sequela de "Blade Runner 2049" (2017), o filme realizado por Denis Villeneuve que juntou Ford e Ryan Gosling.

Os argumentos e produção executiva foram confiados a Silka Luisa, que está à frente de "Shining Girls", uma aclamada série com Elisabeth Moss lançada em abril pela Apple TV+.

“O 'Blade Runner' original, dirigido por Ridley Scott, é considerado um dos maiores e mais influentes filmes de ficção científica de todos os tempos, e estamos entusiasmados por apresentar 'Blade Runner 2099' aos nossos subscritores globais Prime Video. Temos a honra de apresentar esta continuação da saga 'Blade Runner' e estamos confiantes de que, em parceria com Ridley, a Alcon Entertainment, a Scott Free Productions e a incrivelmente talentosa Silka Luisa, 'Blade Runner 2099' manterá o intelecto, os temas e espírito dos seus antecessores no cinema", destacou Vernon Sanders, responsável para televisão da Amazon Studios.