Storm Reid, atriz da série "Euphoria" e uma das apresentadoras da noite, envergava um belo mini-vestido azul quando falámos com ela na passadeira vermelha. “Estou muito entusiasmada por estar aqui e vou entregar um prémio, para mim é uma bênção estar aqui. Não estou nervosa. Este evento representa o que os nossos fãs querem ver, o quanto os nossos apoiantes realmente gostam de nós... e isto é muito importante para nós e para eles”, disse.

Anne Winters, estrela da série nomeada "Por Treze Razões", usava um vestido laranja néon da Narces. “Estou muito ansiosa. É a primeira vez que estou nos E! People’s Choice Awards e é muito gratificante ver a nossa série nomeada,” afirmou. A atriz deu uma razão muito boa para gostar da série em que entra: “Adoro 'Por Treze Razões', acho que é uma série de peso e especialmente nos dias de hoje, com todas as questões que têm os adolescentes. Estou entusiasmada", acrescentou.

"America’s Got Talent" foi escolhido como o melhor concurso (Competition Show) de 2019. O seu apresentador, Terry Crews, falou connosco na passadeira vermelha: “uma das melhores coisas do nosso programa é que podemos ter lá toda a gente, desde crianças de 5 anos até senhoras idosas de 79 anos. Muitos dos outros programas têm regras, mas o nosso não. Se tens talento, isso é o que realmente importa.”

Passadeira vermelha dos E! People's Choice Awards créditos: ©E! Entertainment

Hannah Brown venceu o prémio de Concorrente em Concurso (Competition Contestant) pela sua participação em "The Bachelorette". “Este programa foi uma ótima experiência na minha vida. Foi um desafio, mas estou tão grata pela oportunidade,” contou-nos.

Desi Perkins estava entre as Influencers de Beleza favoritas deste ano. “Sinto-me espetacular. Há tantas pessoas incríveis aqui que me inspiram e é muito bom estarmos todos juntos. Sinto-me como uma princesa, é fantástico,” afirmou a jovem influenciadora.

A atriz Marie Avgeropoulos, envergou um lindo vestido amarelo de um só ombro, com folhos, da estilista Raissa Vanessa. A série em que participa, "The 100, estava nomeada para Série de Sci-Fi/Fantasia (Sci-Fi/Fantasy Show) de 2019. “Nunca estive nestes prémios antes. Para mim a nossa nomeação é uma honra. "The 100" representou sete anos da minha vida e estou muito agradecida. Vai ser uma noite incrível,” explicou-nos.

O ator Luke Baines, de "Shadowhunters", mal podia conter o seu entusiasmo: “Estou muito empolgado. É tão bom quando temos oportunidade de interagir com os fãs que têm apoiado a nossa série há tanto tempo. Eles votam e é maravilhoso.” "Shadowhunters" foi eleita a melhor série de Sci-Fi/Fantasia de 2019 nesta cerimónia.

Para as pessoas, pelas pessoas

Terry Crews e a sua mulher créditos: ©E! Entertainment

Os E! People’s Choice Awards são a única cerimónia de eventos em que quem vota é o público. Celebridades como Hannah Brown estão muito gratas pelo amor que recebem dos fãs. “É uma honra muito grande, porque passei por muito este ano... e receber tanto apoio e amor, ser nomeada pelos fãs, tem sido uma honra e uma bênção,” afirmou Brown.

Terry Crews também se sente feliz com o apoio do público. Na sua opinião, “isto são os People’s Choice (a escolha do público), tudo passa por eles, eles podem votar e têm oportunidade de se fazer ouvir”.

“Este evento é muito bom porque as pessoas podem escolher. Não são pessoas que nunca conheceste... são pessoas com quem interages nas redes sociais e isso torna tudo tão melhor. É muito divertido,” assegurou Anne Winters.

Desi Perkins também concorda. “Os meus fãs são tudo para mim. São a razão pela qual estou aqui hoje. Tem mais significado que sejam eles a escolher, porque eles sabem quem tu és. Não são pessoas aleatórias a escolher entre números,” contou a influenciadora de beleza.

“Os fãs têm voz, as pessoas que veem as nossas séries são apaixonadas e eu sempre tive essa noção desde o princípio. É incrível,” afirmou Ben Lewis, ator de "Arrow".

Já Candice Patton, da série "The Flash", estava siderada pelo entusiasmo dos fãs. “É incrível. A primeira coisa que vês ao chegar são os fãs, que te relembram porque estás aqui. A nossa série tem tanto sucesso por causa deles. É uma honra estar num evento como o desta noite. Tem tudo a ver com os fãs, eles nomearam-nos, por isso na verdade isto é para eles. Estou feliz por estar aqui", disse.

Na passadeira vermelha, também vimos Brittany Snow, Dave Spade, Gwen Stefani, Kelly Rowland e PINK, que trouxe a sua família. As Kardashians foram as últimas celebridades na passadeira – Kim, Kourtney, Khloe e Kris Jenner também não quiseram perder a maior noite da cultura pop.

Artistas como Ariana Grande, Jonas Brothers, Zendaya, Taylor Swift, Cardi B, Bad Bunny, Drake, Kristen Bell, Sophie Turner, Robert Downey Jr. e muitos outros estiveram entre os nomeados da noite.

Os E! People’s Choice Awards de 2019 contaram com 43 categorias diferentes, desde Filme de 2019 e Série de TV de 2019 até Influenciador de Beleza de 2019. A cerimónia deste ano teve 15 categorias dedicadas a televisão, com "A Guerra dos Tronos" a liderar com oito nomeações, seguida de "Riverdale" e "Stranger Things", cada uma delas com sete.

Nesta cerimónia, Jennifer Aniston recebeu o prémio de People’s Icon, Gwen Stefani de Fashion Icon e PINK de People’s Champion.

Conheça todos os vencedores da cerimónia.