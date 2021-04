Cláudia Vieira foi a primeira convidada da segunda temporada do podcast "É Preciso Ter Lata", de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni. Na ronda de perguntas, um dos fãs quis saber se a apresentadora e atriz já foi convidada para regressar à TVI, canal onde começou a sua carreira.

"Comecei na TVI, tenho um carinho gigante pela TVI. Num bom momento da minha vida optei por ir para a SIC", começou por recordar a atriz e apresentadora da estação de Paço de Arcos.

"E os convites da TVI foram surgindo... de vez em quando. Não sei quantos. Esta semana [não recebi] nenhum [convite]", contou Cláudia Vieira na conversa com Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni.

"Cláudia Vieira é a nossa primeira convidada da segunda temporada do 'É Preciso ter lata'. Com as respostas na ponta da língua e com a boa disposição de sempre, fãs e haters viram as usas perguntas todas respondidas", frisam os anfitriões.

Veja aqui o vídeo.