"És Tu", novo filme espanhol da Netflix, estreou-se na passada sexta-feira, dia 3 de março, e rapidamente conquistou o top diário em Portugal. Esta terça-feira, a produção lidera o ranking dos filmes mais vistos no serviço de streaming em Portugal.

Descrito como "romântico e excêntrico", "És Tu" conta a história de Javier (Álvaro Cervantes), de 16 anos, que beija uma rapariga pela primeira vez e descobre que consegue ver o futuro — ou, pelo menos, o seu futuro romântico.

"Cada vez que beija alguém, vê passar-lhe diante dos olhos o percurso inteiro da sua relação com essa pessoa, o que levou a que nunca tivesse uma relação duradoura, uma vez que as termina sempre antes que comecem a correr mal. Mas tudo muda certa noite quando, já adulto, beija Lucía (Silvia Alonso) e vê um casamento feliz e com filhos", resume o serviço de streaming.

"O problema é que Lucía é a namorada do melhor amigo dele (Gorka Otxoa)", acrescenta a Netflix.

"És Tu" conta com guião de Cristobal Garrido e Adolfo Valor. Além de Álvaro Cervantes, Silvia Alonso e Gorka Otxoa, o elenco conta com Susana Abaitua, Pilar Castro, Elisabeth Larena, Fabia Castro, Ninton Sánchez ou Paula Muñoz, entre outros.