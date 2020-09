"Freaks: És Como Nós" chegou recentemente à Netflix e já entrou no ranking diário da plataforma em Portugal. O filme alemão "negro" e "subtil" é protagonizado por Cornelia Gröschel e Wotan Wilke Möhring.

"Com emprego simples, marido, filho e hipoteca, Wendy (Cornelia Gröschel) tem uma aparente vida comum nos subúrbios. Quando conhece Marek (Wotan Wilke Möhring), faz uma descoberta chocante: ela possui poderes sobrenaturais", resume a Netflix.

Segundo o serviço de streaming, os poderes sobrenaturais "representar mais uma maldição do que uma bênção". "Ao longo do tempo, Wendy aprende a usar os novos poderes e faz com que muitos problemas complicados desapareçam. Wendy depressa descobre que não é a única a ser especial. O seu colega, Elmar (Tim Oliver Schultz), também consegue fazer coisas espantosas", acrescenta o serviço de streaming.

"Será que estão destinados à grandeza? Mas quando há inocentes que sofrem, Wendy acredita que é o pior dos perigos. Sucumbirá ela à loucura ou tornar-se-á uma heroína?", questiona a Netflix.