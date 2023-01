"Terapia sem filtros" ("Shrinking", no título original) estreou-se esta sexta-feira, dia 27 de janeiro, na Apple TV+, e conta com Harrison Ford como um dos protagonistas, ao lado de Jason Segel, ator que também assume o papel de co-argumentista e produtor executivo.

A comédia centra-se num psicólogo, Jimmy Laird (interpretado por Jason Segel), que decide dizer aos pacientes tudo o que pensa, sem filtros. "'Terapia sem filtros' acompanha um terapeuta em luto que começa a quebrar as regras e dizer aos pacientes exatamente o que pensa. Ignorando toda a aprendizagem e a ética, ele provoca um tumulto e grandes mudanças na vida das outras pessoas e na sua própria vida", resume o serviço de streaming.

O terapeuta, que perdeu recentemente a mulher, partilha o consultório com os colegas - o sarcástico Paul Rhoades (Harrison Ford) e Gabby Evans (Jessica Williams), que também enfrentam vários problemas pessoas. Fora do trabalho, Jimmy esforça-se para se reaproximar da sua filha Alice (Lukita Maxwell) e do amigo Brian (Michael Urie).

Enquanto tenta resolver todos os problemas, o protagonistas conta com a ajuda de uma vizinha, Liz (Christa Miller).

A série de 10 episódios criada por Jason Segel conta com guião de Bill Lawrence e Brett Goldstein, dupla que criou "Ted Lasso" (Apple TV+).

Os episódios de "Terapia sem filtros" estreiam-se semanalmente da Apple TV+.

Veja o trailer: