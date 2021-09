Em "Cristina ComVida", da TVI, Eduardo Madeira interpreta várias personagens, como Adelaide, Piedade ou Augusto. Esta semana, o humorista apresentou uma nova 'convidada surpresa' do programa de Cristina Ferreira.

No talk show, Eduardo Madeira vestiu a pele de Melissa P, instrutora de fitness e concorrente suplente da nova edição do reality show "Big Brother" - veja aqui a apresentação da personagem em "Cristina ComVida".

"No 'Cristina ComVida', a apresentadora Cristina Ferreira conhece Melissa P, instrutora de fitness e candidata à mais recente edição do 'Big Brother'. Os comentadores não contém o riso com uma afirmação de Melissa", resumiu a produção do programa das tardes da TVI nas redes sociais.

Veja o vídeo de apresentação da personagem: