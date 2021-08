"Ele É Demais" estreou-se esta sexta-feira, dia 27 de agosto, na Netflix e rapidamente conquistou os espectadores. Nas primeiras 24 horas, o filme subiu ao primeiro lugar do top dos conteúdos mais vistos em Portugal.

A comédia inspira-se no filme de 1999 com Rachael Leigh, Cook Freddie, Prinze Jr,. Matthew Lillard e Paul Walker. "Nesta versão alternativa do clássico de 1999 'Ela É Demais', o momento do rompimento humilhante da relação de Padgett, é filmado e torna-se viral nas redes sociais", resume a Netflix.

"Para salvar a sua reputação, ela aceita o desafio de transformar Cameron, um jovem negligenciado e antissocial, no próximo rei do baile. Mas tudo se complica quando ela sucumbe ao charme da sua cobaia", remata o serviço de streaming.

Realizado por Mark Waters, o filme da Netflix conta com Addison Rae, Tanner Buchanan, Madison Pettis, Rachael Leigh Cook, Matthew Lillard, Peyton Meyer e Kourtney Kardashian.

No inverno de 1999, "Ela é Demais", com um orçamento de 10 milhões de dólares, rendeu 63 milhões (valor não ajustado à inflação). O filme contava a história de como o rapaz mais popular do liceu, após ser trocado pela namorada por uma celebridade da televisão, aposta com um colega que consegue fazer de qualquer rapariga a rainha do baile de finalistas em apenas seis semanas, incluindo a marrona da escola.