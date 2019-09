O debate, transmitido na RTP3 (por cabo e através da TDT, televisão digital terrestre) obteve um "share" de 3,6% e uma audiência média de 1,7%, o que corresponde a 165.100 telespectadores, de acordo com um comunicado da televisão pública.

O “share” é o valor comparativo, em percentagem, que permite saber que programa teve a preferência relativamente a outros de outros canais televisivos num determinado período.

Catarina Martins, do Bloco de Esquerda (BE), e Assunção Cristas, do CDS, protagonizaram na terça-feira um frente-a-frente eleitoral em que nunca estiveram de acordo, muito menos na política fiscal e nos impostos.