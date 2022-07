Um elemento da equipa de "Law & Order: Organized Crime" foi baleado e morto na manhã desta terça-feira quando se encontrava no seu carro, no local onde decorrem as gravações da série da NBC, avançou o site Deadline.

O funcionário do estacionamento do estúdio nova-iorquino, cujo nome não foi divulgado, tinha 31 anos. A vítima foi baleada pelas 5h15 locais e levada de imediato para o hospital. A sua morte foi declarada às 6h00, indica o relatório da polícia local, que acrescenta que não foi feita nenhuma detenção.

"Ficamos terrivelmente tristes e chocados ao saber que um dos elementos da nossa equipa foi vítima de um crime esta manhã e morreu como resultado. Estamos a trabalhar com as autoridades locais enquanto continuam a investigar. Os nossos corações estão com a sua família e amigos e pedimos que respeitem a privacidade deles durante este período", assinalou um porta-voz da NBC em comunicado.