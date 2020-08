O elenco do aclamado drama político televisivo "The West Wing" [Os Homens do Presidente] voltará a juntar-se para um episódio especial de apoio à campanha de participação eleitoral da ex-primeira-dama Michelle Obama, anunciou a plataforma HBO Max esta terça-feira (25).

Martin Sheen, Rob Lowe, Allison Janney, Dulé Hill, Janel Moloney, Richard Schiff e Bradley Whitford voltarão a interpretar os membros de um governo democrata fictício, em apoio à campanha "When We All Vote", voltada para as eleições presidenciais norte-americanas de novembro.

O programa especial, que será exibido no outono, será filmado no palco de um teatro de Los Angeles e voltará ao episódio "Hartsfield Landing", da terceira temporada da série da NBC, vencedora de muitos prémios Emmy durante a sua exibição entre 1999 e 2006.