'Taskmaster'?", programa apresentado por Vasco Palmeirim e Nuno Markl, regressa a 23 de setembro à RTP1.

"Estamos de volta e finalmente podemos revelar a data que todos queriam saber, a grande estreia da terceira temporada é no dia 23 de setembro! Lancem os foguetes, preparem as pipocas e sentem-se à frente da televisão porque vem aí, a nova temporada do 'Taskmaster'", confirmou o canal nas redes sociais.

Depois de duas temporadas com Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba e Toy como concorrentes, é a vez de Cândido Costa, Gabriela Barros, Madalena Abecasis e Wandson Lisboa aceitarem os desafios do "Taskmaster".

No episódio de estreia da terceira temporada, o humorista António Raminhos é o convidado especial.

Nas redes sociais, a produção do programa da RTP1 tem partilhado vários teasers do episódio de estreia.

Veja os vídeos: