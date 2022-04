O colégio mais elitista de Madrid vai continuar de portas abertas. A quinta temporada de "Elite" estreia-se a 8 de abril, na Netflix.

No regresso da série espanhola, os fãs vão reencontrar Claudia Salas (Rebeka), Georgina Amorós (Cayetana), Manu Ríos (Patrick), Pol Granch (Phillipe), Carla Díaz (Ari), Martina Cariddi (Mencía) ou Diego Martín (Benjamín Blanco). Mas há caras novas no elenco: além do ator português Carloto Cotta, o jovem André Lamoglia também se juntou à produção.

Em "Elite", o ator brasileiro vai vestir a pele de Iván, filho de Cruz (Carloto Cotta). A personagem do jovem ator promete dar que falar e agitar o colégio Las Encinas.

André Lamoglia tem 24 anos e ficou conhecido no Brasil ao vestir a pele de Rafael Smor na série "Juacas", do Disney Channel Brasil. O ator fez ainda parte do elenco de produções como "Um Contra Todos", "Rock Story", "Segredos de Justiça", "Detetives do Prédio Azul" ou "Bia".

Nas redes sociais, o brasileiro é acompanhado por milhares de fãs. No Instagram, André Lamoglia soma mais de 755 mil seguidores.