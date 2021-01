A Netflix disparou mais de 10% nas transações electrónicas fora da hora esta terça-feira, dia 19 de janeiro, depois do encerramento de Wall Street, após anunciar que superou os 200 milhões de subscritores no mundo.

"Consideramos que não precisaremos de mais investimentos externos para financiar as nossas operações cotidianas", anunciou a empresa em comunicado, após o qual as suas ações subiram 10% nas transações posteriores ao encerramento da bolsa nova-iorquina.

A Netflix revelou ter conquistado 37 milhões de novos subscritores no ano passado, dos quais 8,5 milhões no último trimestre, continuando a aumentar o seu espaço num mercado no qual já é líder.

No quarto trimestre de 2020, obteve um lucro líquido de 542 milhões de dólares, inferior em 40 milhões de dólares em relação ao mesmo trimestre de 2019. O volume de negócios trimestral da Netflix cresceu 21,5%, para 6,6 mil milhões de dólares.

A Netflix praticamente dobrou o seu número de assinantes em dois anos: de 111 milhões em 2018, passou para quase 204 milhões no fim de 2020. O lucro médio por assinante passou de 9,88 dólares para 11,02 dólares, disse a empresa.

Assim como todas as gigantes da tecnologia, a Netflix beneficiou das restrições aos deslocamentos impostos em vários países contra a pandemia da COVID-19. Mas também enfrenta desde o ano passado uma concorrência maior. A Disney+ superou os 85 milhões de assinantes em apenas um ano e outros serviços de vídeo também elevaram o seu número de clientes.

"É um período genial para consumir entretenimento com muitas opções. Da televisão clássica aos videojogos e até aos conteúdos das redes sociais, como o YouTube e TikTok", disse a Netflix. "Vamos continuar a trabalhar para aumentar o nosso tempo de permanência no ecrã contra os grandes concorrentes", acrescentou.

A Netflix teve em 2020 "o seu melhor ano" e em 2021 continuará a crescer "com importantes estreias já previstas", comentou Eric Haggstrom, analista da empresa eMarketer. "Por enquanto, é o grande vencedor da batalha pelo streaming", acrescentou.

A empresa quer também confirmar que não depende dos seus mercados tradicionais: mais de 80% dos novos assinantes do ano passado eram de fora da América do Norte.

Para o primeiro trimestre de 2021, a Netflix espera somar outros seis milhões de assinantes.