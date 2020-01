Chris Martin, vocalista dos Coldplay, esteve no programa de Ellen DeGeneres no início do ano e revelou que foi ignorado por Emily Blunt. O músico contou que enviou um vídeo para a atriz com uma ideia para um musical de paródia ao filme "Um Lugar Silencioso", mas que nunca obteve resposta.

Esta semana, Emily Blunt visitou a apresentadora norte-americana e explicou porque é que não respondeu ao líder dos Coldplay. "Eu vi o vídeo perto das 11 da noite, ao lado do John [Krasinski] e disse que ia responder na manhã seguinte... mas esqueci-me de responder de manhã (...) Um mês depois, pensei: 'meu Deus, eu não respondi ao Chris Martin", contou.

Para se redimir pelo esquecimento, a atriz subiu ao palco do programa do talk show e interpretou uma versão alternativa de "In My Place", dos Coldplay.

Veja o vídeo: