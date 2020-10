Lily Collins e Ashley Park, que fazem parte do elenco da série "Emily em Paris", foram desafiadas pela revista Elle. No jogo "Game of Song", as atrizes receberam palavras e tentaram cantar temas que as incluíssem na letra.

No vídeo, as atrizes da série cantaram temas de Lady Gaga, Taylor Swift, Madonna ou Cher.

Veja o vídeo:

Em Portugal, "Emily em Paris" continua a liderar o ranking diário da Netflix.