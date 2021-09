Em comunicado, o canal explicou que a emissão "foi cancelada antes da hora prevista devido a problemas técnicos graves, alheios à RTP".

"Após análise cuidadosa, junto de todos os intervenientes, a conclusão foi a existência de uma falha do circuito de emissão da Vodafone, a empresa de comunicações com a qual a RTP trabalhou no 'Aqui Portugal', e que consequentemente obrigou ao cancelamento a meio do programa", frisa a estação em nota enviada ao SAPO Mag.

No comunicado, a "RTP pede desculpa aos seus telespectadores e garante que tudo fará para que esta falha não volte a acontecer". "E lamenta os danos provocados a todos os envolvidos: aos convidados que viram as suas atuações ou entrevistas canceladas, ao trabalho dos profissionais da RTP que foi posto em causa, à RTP, pela sua imagem, mas acima de tudo lamentamos a falha no compromisso da RTP para com os seus telespectadores, por razões completamente alheias à empresa", remata.