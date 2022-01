Emma Watson reagiu com desportivismo e humor após ser confundida com a também atriz Emma Watson no programa especial "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts".

No início do documentário da HBO e HBA Max lançado no primeiro dia do ano, Emma Watson recorda que era uma grande fã dos livros de J.K. Rowling muito antes de ser escolhida para o papel de Hermione Granger e durante esta narração aparece a fotografia de uma jovem a tomar o pequeno almoço com umas orelhas da Minnie Mouse que era, afinal, Emma Roberts, a atriz de "American Horror Story" e sobrinha de Julia Roberts.

A confusão de identidade foi rapidamente detetada e partilhada por fãs nas redes sociais, levando os produtores a reconhecerem o erro de "uma fotografia mal catalogada" e prometerem a correção, que já aconteceu na nova versão carregada na plataforma.

Entretanto, Emma Watson reagiu à confusão partilhando a mesma fotografia de Emma Roberts e escrevendo "Eu NÃO era assim tão fofinha, Emma Roberts" com a hastag #emmasistersforever [irmãs Emma para sempre] e um emoji a rir.

Na zona dos comentários à partilha, a conta oficial da HBO Max também encarou a situação com humor e uma referência à poção da saga que permite assumir a aparência física de outra pessoa: "Temos a certeza que isto não foi um efeito da poção Polissuco?".