A nova edição de "The Voice All Stars France 2021", em França, tem dado que falar e as atuações têm conquistado os espectadores e os mentores. Nas redes sociais, as "Provas Cegas" também se têm tornado populares.

Depois de ter participado em 2020 no programa de talentos, o músico Terence James voltou a tentar a sua sorte e surpreendeu os jurados ao cantar "Shallow", de Lady Gaga e Bradley Cooper.

De acordo com o site francês Gala, este ano, o concorrente tentou ainda representar a França no Festival Eurovisão da Canção, mas os espectadores acabaram por escolher Barbara Pravi.

Veja a atuação: