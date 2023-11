João Duarte, da equipa de Fernando Daniel, é uma das estrelas da edição de 2023 do "The Voice Portugal" e continua a surpreender.

Na emissão em direto deste domingo, dia 19 de novembro, o concorrente subiu ao palco do programa de talentos da RTP1 para interpretar "É Isso Aí", versão de Ana Carolina do tema "The Blower's Daughter", de Damien Rice.

Com a atuação, que mereceu elogios de Fernando Daniel, mentor de João Duarte, e que conquistou os espectadores, João Duarte conquistou passagem à próxima fase do "The Voice Portugal".

Veja aqui o vídeo.