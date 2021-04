"Love and Monsters" estreou-se esta semana na Netflix e rapidamente saltou para o top diário do serviço de streaming - este sábado, dia 17 de abril, a produção lidera o ranking em Portugal. A plataforma descreve o filme como "emocionante" e que pode ser visto por toda a família.

O filme segue Joel (Dylan O’Brien), que foi separado da sua paixão de liceu (Jessica Henwick) durante uma revolta de monstros, e o mundo ficou infestado com eles desde então. "Sete anos após o apocalipse dos monstros, a humanidade é forçada a viver em colónias subterrâneas. Joel Dawson (Dylan O’Brien) retoma contacto pelo rádio com Aimee, a sua namorada dos tempos do liceu, descobre que ela vive a 130 km e torna a apaixonar-se", adianta a Netflix.

"Joel percebe que nada lhe resta nos subterrâneos e, apesar dos perigos que o esperam, decide que tem de ir ao encontro do seu verdadeiro amor", resume o serviço de streaming.

Veja o trailer: