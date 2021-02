Alexandre Caldeira foi um dos protagonistas da quinta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". A atuação do jovem concorrente foi para o ar este domingo, dia 15 de fevereiro, na RTP1.

No programa de talentos, o participante de Faro interpretou "Eu Gosto de Ti", tema do projeto Elas, de Aurea e Marisa Liz. No final da atuação, o jovem foi surpreendido por Aurea.

"Porque não bastava tocar guitarra e cantar, o Alexandre ainda conseguiu um lugar numa das equipas... e teve direito a uma surpresa com a visita de uma mentora de que gostamos tanto", resume a RTP1.

No final, o concorrente escolheu a equipa de Carlão.

Veja a atuação.