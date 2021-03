Esta segunda-feira, dia 8 de março, final do "Jornal das 8", Cristina Ferreira revelou que a TVI vai estrear em breve uma nova novela. "'Festa é Festa' é o mais recente projeto da TVI e da Plural e que reúne no seu elenco alguns dos maiores nomes da ficção nacional", explica o canal em comunicado enviado ao SAPO Mag. A produção, "uma ideia original de Cristina Ferreira, com autoria de Roberto Pereira", estreia-se no segundo semestre de 2021.

Nas redes sociais, o anúncio da apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da estação de Queluz de Baixo tornou-se num dos assuntos mais comentados. No Twitter, o tema chegou aos primeiros lugares do ranking dos assuntos mais falados entre os utilizadores em Portugal.

Leia algumas das reações: