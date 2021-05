Maria João Abreu morreu esta quinta-feira, dia 13 de maio, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde estava internada desde 30 de abril, com diagnóstico de rotura de aneurisma cerebral, depois de se ter sentido indisposta e de ter desmaiado durante as gravações da telenovela “A Serra”, em exibição na SIC.

Nas redes sociais, a SIC recordou o percurso da atriz no canal através de um vídeo emotivo. No Instagram, a publicação soma centenas de partilhas e mais de 430 mil visualizações.

"És eterna Maria João Abreu.É com profundo pesar que a SIC lamenta a morte da nossa Maria João Abreu, uma mulher e atriz extraordinária, com um talento ímpar na arte de representar. Vivemos momentos felizes e inesquecíveis, que ficarão para sempre na nossa memória", escreveu o canal na legenda que acompanha o vídeo, endereçando "as sentidas condolências" a toda a família.

A estação de Paços de Arcos recorda ainda que "a atriz Maria João Abreu participou em várias séries e novelas da SIC, entre as quais: ‘Médico de Família’, ‘Aqui não Há Quem Viva’, ‘A Família Mata’, ‘Mar Salgado’, ‘Paixão’, ‘Amor Maior’, ‘Golpe de Sorte’, e atualmente em ‘A Serra’ e ‘Patrões Fora’".

Veja o vídeo: