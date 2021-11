No próximo domingo, dia 8 de novembro, vai para o ar a quarta ronda de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal". Nas redes sociais, a RTP1 revelou um pequeno resumo da próxima emissão do programa de talentos.

No vídeo, Vasco Palmeirim adianta que está a chegar ao palco um "dos candidatos mais irreverentes de sempre" do "The Voice Portugal". "

"Pareces um anjo a cantar. Mas és um anjo que dança o créu", frisou Marisa Liz.

Veja o vídeo: