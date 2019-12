"Escola dos Youtubers", série criada por algumas das maiores estrelas do Youtube em Portugal, regressou à plataforma online e ao canal Nickelodeon. A segunda temporada já estreou online e arrancou no canal no passado dia 30 de novembro.

Catarina Perez, Mafalda Creative, Carly Santos, Gabriel Ferreira, Paulo Sousa, Rafael Santos e Tiago Bandeira são alguns dos protagonistas dos novos episódios. "Depois do grande sucesso que foi a estreia em televisão do último episódio de 'Escola dos Youtubers' no canal Nickelodeon, repete-se agora a magia com a mais recente produção deste grupo de jovens e talentosos youtubers portugueses", frisa o canal em comunicado.

Em conversa com o SAPO Mag, Catarina Perez sublinha que a nova temporada conta com "escândalos, diversão e surpresas". "Como sempre, colorida, divertida e com grandes reviravoltas", acrescenta Paulo Sousa.

"Gosto essencialmente da versatilidade de pessoas que aparecem nos episódios. Sempre caras novas, inesperadas e talentosas", acrescenta o jovem músico.

"Se individualmente já todos têm talento e criatividade, imaginem todos juntos como equipa. E com o Renato a dirigir e a fazer acontecer tudo, não há limites porque ele é pro", frisa Catarina Perez.