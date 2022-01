Uma confusão entre atrizes marcou a estreia do programa especial "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" da HBO no primeiro dia de 2022.

Bem no início do documentário, Emma Watson recorda que era uma grande fã dos livros de J.K. Rowling muito antes de ser escolhida para o papel de Hermione Granger e durante a narração sobre a sua infância aparece a fotografia de uma jovem a tomar o pequeno almoço com umas orelhas da Minnie Mouse.

Como se deram conta muitos fãs dos filmes, o problema é que a jovem não é Emma Watson, mas Emma Roberts, que partilhou a fotografia há quase dez anos.

A inesperada presença da atriz norte-americana e também sobrinha de Julia Roberts no especial é uma grande 'proeza' pois Rowling impôs a utilização apenas de intérpretes britânicos nos filmes.

O 'casting' inesperado rapidamente alastrou pelas redes sociais e os produtores apanhados de surpresa reconheceram o erro, prometendo disponibilizar uma nova versão do especial em breve na plataforma da HBO.

"Bem visto, fãs de Harry Potter. Chamaram-nos a atenção para um erro de edição de uma fotografia mal catalogada. Nova versão em breve", diz o comunicado disponibilizado à revista Entertainment Weekly.

Com o objetivo celebrar os 20 anos da estreia nos cinemas de "Harry Potter e a Pedra Filosofal" com histórias centradas nos bastidores da saga de oito filmes inspirada pelos livros, o especial "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" juntou muitos dos atores e a equipa por detrás das câmaras pela primeira vez desde 2011.

Com Emma Watson e sem Emma Roberts, a lista oficial de créditos do especial juntou também Daniel Radcliffe (Harry Potter), Ruper Grint (Ron Weasley ), Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart, Toby Jones, Matthew Lewis e Evanna Lynch, além do produtor David Heyman e Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates, realizadores dos oito filmes.

