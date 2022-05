"Obi-Wan Kenobi" estreia-se a 27 de maio no Disney+. Para celebrar e antecipar a chegada da série, o serviço de streaming preparou um evento especial para a noite desta sexta-feira.

Na zona Norte do Parque das Nações, em Lisboa, teve lugar o "maior espetáculo de formação de drones alguma vez feito no país" e o SAPO Mag acompanhou tudo e falou com um dos responsáveis pela tecnologia do espetáculo da empresa Dronisos, o francês Fabrice N'Kom.

"O evento marca a contagem decrescente para a estreia da série 'Obi-Wan Kenobi' no Disney+, que acontece no próximo dia 27 de maio", frisou a plataforma em comunicado.

O espetáculo, inédito em Portugal, contou com a colaboração da equipa de profissionais que criou o segmento de drones no espetáculo "Disney D-Light", da Disneyland Paris.

“É para nós um enorme orgulho termos trazido para os céus de Lisboa, o primeiro espectáculo de formação de drones que se realiza em Portugal", diz Luis Fernambuco, Diretor Geral da The Walt Disney Company Portugal, em comunicado enviado ao SAPO Mag.

"São 300 drones que atuaram em perfeita sintonia, numa coreografia única no mundo, feita em exclusivo para este evento, e que espelha o compromisso que a The Walt Disney Company tem com o nosso país", acrescentou.