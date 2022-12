A nova minissérie "Esterno notte" vai ser lançada em Portugal a 20 de dezembro, num exclusivo da plataforma de streaming Filmin.

Trata-se da primeira incursão em televisão do aclamado realizador italiano Marco Bellocchio, responsável por premiados filmes como "L'ora di religione (Il sorriso di mia madre)" (2002), "Bom Dia, Noite" (2003), "Vencer" (2009), "Sangue del mio sangue" (2015) e "O Traidor" (2019).

Vencedora no passado fim-de-semana do Prémio Inovação em Narrativa nos Prémios da Academia de Cinema Europeu, "Esterno notte" revisita o caso Aldo Moro, que o realizador já tratara em "Bom Dia, Noite" e é um dos maiores acontecimentos da história política recente da Itália.

Ao longo de seus episódios, a minissérie reconstrói o rapto e subsequente assassinato do antigo Primeiro-Ministro pelas Brigadas Vermelhas em 1978, mas alarga o foco através de outros pontos de vista.

"Chama-se 'Esterno notte' porque o dizemos no exterior da prisão de Moro. Contamos a história de uma série de personagens que não estavam presentes no primeiro filme, tais como o Ministro do Interior, o Papa, a sua esposa e dois dos terroristas", explica Bellocchio, citado em comunicado pela Filmin.

"Todos os historiadores políticos concordam que o assassinato de Moro, combinado com o facto de nunca terem sido feitas negociações com as Brigadas Vermelhas para o libertar, levou a uma crise política sem precedentes", nota o realizador, que recorda que o sistema parlamentar em vigor até então, e os principais partidos que governaram o país (como a Democracia Cristã de Aldo Moro) estavam muito enfraquecidos, o que levou ao surgimento de novas forças políticas, como a Forza Italia de Silvio Berlusconi.

No papel de Aldo Moro surge Fabrizio Gifuni ("Capital Humano"), no elenco onde se destacam nomes como Toni Servillo (que interpreta o Papa Paulo VI) e Margherita Buy ("Mia madre").

A transferência de Bellocchio para a televisão justifica-se com as alterações do mercado de cinema, nos últimos tempos por causa da pandemia: "A mudança do celuloide para as câmaras digitais não teve grande impacto em mim, mas agora sou afetado pela mudança nos modelos de distribuição".

O realizador descreve "Esterno notte" como "uma aventura totalmente nova", mas deixa a nota: "está dividida em episódios, mas é um único filme de 6 horas".