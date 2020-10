Várias estrelas de Hollywood, como Barbra Streisand, Ben Stiller, Julia Louis-Dreyfus e J.J. Abrams, criticaram o canal NBC por agendar uma entrevista com Donald Trump à mesma hora do evento do seu adversário, o democrata Joe Biden.

O presidente dos Estados Unidos e Biden participaram em conversas simultâneas na televisão esta quinta-feira, depois do cancelamento do frente a frente após Trump ter testado positivo à COVID-19.

Donald Trump recusou-se a participar num debate virtual com seu oponente, o que levou Biden a agendar uma entrevista para esta quinta-feira à noite na concorrente rede ABC.

"[Nós] ficámos arrasados ao saber que vocês escolheram transmitir a entrevista do presidente Trump, diretamente em oposição à entrevista do vice-presidente Biden", afirmou uma carta aberta aos executivos da NBCUniversal, assinada por mais de 100 atores, escritores e diretores.

"Ao concordar em exibir a sua entrevista como uma contra-programação (...) vocês permitem o mau comportamento do presidente", acrescentou.

A carta - assinada por muitos funcionários famosos atuais e ex-funcionários da rede NBC - insiste que não quer privar Trump do tempo de televisão, mas pedia que a sua aparição fosse remarcada "para que os eleitores norte-americanos tivessem a oportunidade de assistir a ambos".

Stiller, Abrams, Julianne Moore, Seth Rogen e Aaron Sorkin estão entre os signatários.

A decisão da NBC já havia provocado uma reação nas redes sociais, com Louis-Dreyfus - que protagonizou os sucessos da NBC "Saturday Night Live" e "Seinfeld" - entre os que escreveram "#NBCBlackout" no Twitter.

"A NBC decidiu isso agora, depois de ele ter covardemente desistido de um debate, dando a Donald Trump uma hora de entrevista contra Joe Biden", escreveu Streisand.

"Tudo o que Trump quer é vencer o jogo das audiências. Ele é mais um apresentador de um concurso do que um presidente", rematou.