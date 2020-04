O popular jogo das redes sociais e das festas empresta nome à nova série da Netflix: "Eu Nunca..." ("Never Have I Ever", no título original) chegou esta segunda-feira, dia 27 de abril, ao serviço de streaming e é descrita como um "sensual romance adolescente".

Com 10 episódios, a série é baseada na experiência pessoal da atriz Mindy Kaling, que produz "Eu Nunca..." e narra a vida de uma adolescente norte-americana filha de indianos. A série é protagonizada por Maitreyi Ramakrishnan, atriz que veste a pele da estudante Devi.

"Depois de um ano traumático, tudo o que esta adolescente indo-americana quer é ser popular, mas as amizades, a família e os sentimentos não lhe vão facilitar a vida", avança a Netflix.

As primeiras críticas à aposta da Netflix têm sido entusiásticas - a revista Rolling Stone atribui quatro estrelas à produção e frisa que Mindy Kaling conseguiu criar uma boa comédia adolescente. Já a jornalista da Vulture confessa que a série a deixou "muito feliz".

Veja o trailer:

Poorna Jagannathan, Lee Rodriguez e Benjamin Norris também fazem parte do elenco da produção.