A seleção portuguesa de futebol, campeã em título, caiu no sábado, dia 19 de junho, para o terceiro lugar do Grupo F do Euro2020, ao perder por 4-2 com a Alemanha, em encontro da segunda jornada, disputado no Allianz Arena, em Munique. A partida foi transmitida pela TVI e liderou audiências.

O Alemanha - Portugal foi visto por uma média de 2 milhões e 668 mil espectadores, registando 64,2% de share. A partida do Grupo F tornou-se no programa mais visto do ano, superando as audiências do jogo de estreia de Portugal no Euro 2020.

No total diário, a TVI registou 25,0% de share, conquistando o melhor resultado diário do ano. Já a SIC foi o segundo canal mais visto com 15,7% de share, seguida pela RTP1 (8,0%).