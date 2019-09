Os visitantes podem descansar nas famosas poltronas onde Joey e Chandler gritavam a ver televisão ou abrir a porta do apartamento de Monica e Rachel do outro lado do corredor.

“Assim que cheguei, abri um sorriso. Cada canto que viro e todas as coisas que pude ver trazem muitas lembranças e é tudo muito bem feito”, disse Maggie Wheeler, que interpretou Janice – a mulher do "Oh my god", dito com uma risada nasalada.

A exposição, que já está esgotada, é parte de um esforço maior para marcar o aniversário da série e capitalizar a sua popularidade entre o público mais jovem, que nem havia nascido quando o último episódio foi transmitido, mas que a descobriu através do catálogo da Netflix.

"Abençoado"

Mais de mil cinemas nos Estados Unidos planeiam exibir episódios icónicos este ano, enquanto linhas de brinquedos e móveis de “Friends”, incluindo o sofá laranja, foram lançadas em todo o mundo.

“No caso de ‘Friends’, as pessoas apaixonaram-se totalmente por esses seis amigos”, afirmou Michael Lembeck, que realizou 24 episódios, referindo-se aos personagens interpretados por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer.

“Adoramos o comportamento deles naquelas situações, associamo-nos ao que fazem e vamos acompanhá-los todas as semanas”, adicionou, explicando a longevidade da série.

Tyler admite que está "um pouco triste" com a onda de nostalgia, contando que sente falta dos dias nos sets de filmagem. “Fui muito sortudo. Levo isto a sério. Fui abençoado por ter feito parte desta série”, acrescentou o ator de 57 anos.