Depois de uma pausa de 15 dias, Joana Marques está de volta com "Extremamente Desagradável". Na emissão desta segunda-feira, dia 17 de abril, do programa da Renascença, a humorista analisou a entrevista de Cláudia Nayara a Manuel Luís Goucha.

"O regresso de Joana Marques... e de Cláudia Nayara", resumiu a estação de rádio nas redes sociais.

"Eles fazem de propósito. Mal fui de férias... eles [as televisões] fazem conteúdos bombásticos", brincou Joana Marques na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Veja o vídeo: