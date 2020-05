A primeira semana da nova edição do "Big Brother" ficou marcada pelos comentários considerados sexistas e homofóbicos de Hélder. Na emissão desta segunda-feira, dia 18 de maio, de "Extremamente Desagradável", rubrica do programa "As Três da Manhã", Joana Marques analisou a polémica.

"Ontem foi tomada uma decisão muito importante para Portugal, não sei se deram conta: Hélder ficou na casa do 'Big Brother'. É chocante, eu sei. Esta história começou há muito tempo, que é como quem diz há uma semana", começou por contar Joana Marques, relembrando os comentários considerados homofóbicos e sexistas do concorrente do reality show da TVI.

Em "Extremamente Desagradável", rubrica do programa das manhãs da Rádio Renascença, a humorista disse ainda que a "conversa do Hélder parecia um daqueles exercícios da escola de preencher os espaços em branco".

"Ele sem querer vai-se enterrando à medida que fala, sem se aperceber", frisou Joana Marques, recordando a conversa de Hélder com Cláudio Ramos no confessionário e a nomeação do concorrente como forma de penalização.

Veja o vídeo: