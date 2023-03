Na emissão desta quinta-feira, dia 16 de março, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a transmissão da cerimónia dos Óscares na RTP1.

"Joana Marques acompanhou os Óscares através da RTP e conta-nos tudo. Não tanto sobre os prémios ou as roupas, sobretudo sobre a carpete", resume a Renascença nas redes sociais.

A emissão da RTP1 foi conduzida por Mário Augusto. "Mário, está tudo bem. Se disseres passadeira vermelha, nós percebemos na mesma - não é assim tão importante o tom do tecido", brincou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques centrou-se também nos comentários das convidadas especiais, Sara Avelar e Marta Flores.

Veja o vídeo: