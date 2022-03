Na emissão desta segunda-feira, dai 28 de janeiro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a estreia da nova temporada de "Casados À Primeira Vista".

"Vi uma luz ao fundo do túnel porque estreou a terceira temporada de 'Casados À Primeira Vista'. O formato tem alguns especialistas novos, que vieram juntar-se a cara já conhecidas. Em comum, têm o facto de usarem tecnologia de ponta para fazerem arranjinhos entre duas pessoas", começou por sublinhar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou os vários casais do programa da SIC.

Veja aqui o vídeo.