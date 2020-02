Cláudio Ramos é a nova grande aposta da TVI. Depois de 16 anos na SIC, o apresentador vai abraçar um novo desafio e conduzir a edição especial de 20 anos do "Big Brother".

Na emissão desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, Joana Marques analisou a transferência de Cláudio Ramos da SIC para a TVI. Na rubrica "Extremamente Desagradável" do programa das manhãs da Rádio Renascença, a humorista recordou alguns dos momentos do apresentador no "Passadeira Vermelha" e a sua despedida em direto.

"Acho que o Cláudio Ramos é o homem certo no lugar certo porque já tem experiência em reality shows... na ótica do utilizador", lembrou Joana Marques. "Ao longo do último ano, Cláudio Ramos destacou-se como vizinho de Cristina Ferreira no 'Programa da Cristina'. Por isso, é natural que queira mudar de casa agora... não deve ser fácil viver ao lado de uma pessoa que fala tão alto", brincou.

Veja o vídeo: