Na emissão desta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou os comentários de "duas pessoas que têm defendido Bruno de Carvalho".

"Não se ainda te lembras do tema Bruno de Carvalho, Inês. É um tema muito semana passada. Mas é que surgiram duas pessoas a defendê-lo", contou a humorista no arranque da rubrica do programa "As Três da Manhã".

Em "Extremamente Desagradável", Joana Marques falou de David e "do segundo cidadão que veio a público a defender Bruno de Carvalho, que foi o Bruno de Carvalho".

