A FOX Life vai estrear no dia 14 de outubro, às 21h25, um novo drama médico da franquia de "Chicago", da qual faz parte "Chicago P.D", em exibição na FOX. A nova série, "Chicago Med", terá emissão de segunda a sexta-feira, às 21h25, e vai acompanhar o caótico dia-a-dia do hospital mais ocupado da cidade.

A série junta-se ao catálogo de dramas médicos da FOX Life: "Anatomia de Grey", "The Resident" e "New Amsterdam".

"A história segue o emocionante e caótico dia-a-dia do hospital mais ocupado da cidade, o Gaffney Chicago Medical Center, focando-se na equipa corajosa de médicos, enfermeiros e funcionários do departamento de urgências. Traçando caminhos com rostos já conhecidos de ‘Chicago P.D.’, esta equipa de heróis de Chicago ocupa-se de casos inspirados em eventos atuais", explica o canal em comunicado.

A equipa é composta pela Dra. Natalie Manning (Torrey DeVitto), uma profissional de emergência médica especializada em pediatria; Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson), diretora do hospital, que prefere relacionar-se com os pacientes; o Dr. Daniel Charles (Oliver Platt), chefe de psiquiatria; o Dr. Will Halstead (Nick Gehlfuss) e as enfermeiras Maggie Lokwood (Marlyne Barrett) e April Sexton (Yaya DaCosta).

A série é uma criação de Dick Wolf e Matt Olmstead e desenvolvida por Derek Haas e Michael Brandt.