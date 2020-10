“Transplant”, com estreia a 28 de outubro, às 22h20, é a nova série canadiana da FOX Life que combina os "ingredientes de um drama médico com uma história moderna de imigração", avança o canal. A produção é protagonizada por Hamza Had e Sirena Gulamgaus.

"Quando o Dr. Bashir 'Bash' Hamed (Hamza Had), um carismático médico sírio especializado em medicina de emergência, abandona o seu país devastado pela guerra, ele e a sua irmã mais nova, Amira (Sirena Gulamgaus), tornam-se refugiados que lutam por uma nova vida no Canadá. Mas, se Bash quiser voltar a ser médico, terá de começar o seu treino médico do zero… e obter uma posição de médico residente num hospital local é quase impossível", avança a FOX Life em comunicado.

Em Toronto, o protagonista "começa a trabalhar no restaurante do tio enquanto tenta refazer a sua vida, até ao dia em que uma carrinha colide contra o restaurante e Bash consegue salvar várias pessoas que ficaram feridas, inclusive um médico".

Depois de salvar várias pessoas, o médico tem uma oportunidade para voltar à sua carreira na medicina no maior departamento de traumatologia do melhor hospital de Toronto, o York Memorial. "Bash tenta corresponder às exigências deste novo país e trabalho ao mesmo tempo que tenta pagar contas, criar a sua irmã e construir uma nova vida numa terra desconhecida. Esta é uma jornada universal e conhecida para pessoas em todo mundo. Bash está determinado a ter sucesso e aqueles à sua volta rapidamente descobrem que a sua paixão e esperança são contagiantes", acrescenta o canal.