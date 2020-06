Fã de "Castle"? Então há boas notícias para si. "Preparem as almofadas e as pipocas porque vai voltar uma das séries que mais deixou memórias aos portugueses: 'Castle'. A partir de 30 de junho, de segunda a sexta ao final da tarde, o AXN vai emitir as aventuras de Richard Castle, em dose dupla, ao longo de todo o verão", avança o canal em comunicado.

A produção companha a história de Richard Castle, um escritor de thrillers policiais de sucesso que inspiram serial killers. "Depois de um crime muito semelhante a um dos descritos nos seus livros, Richard chama a atenção da polícia e é chamado à esquadra onde é interrogado, surpreendendo a detetive Kate Beckett e os seus parceiros Javier Esposito e Kevin Ryan com o seu faro apurado para desvendar crimes", lembra o AXN.

Vencedora de vários galardões, "Castle" soma uma legião de fãs em todo o mundo. "O balanço perfeito entre o mistério, o crime e o lado cómico do protagonista, faz com que os fãs se agarrem ao enredo de cada história desde o primeiro minuto", frisa o canal em comunicado.