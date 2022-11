A Amazon Prime Video estreia a 11 de novembro a série documental portuguesa "Factory of Dreams: Benfica". Ao longo de quatro episódios, a produção vai mostrar os bastidores do clube encarnado.

Segundo o serviço de streaming, "'Factory of Dreams: Benfica' oferece aos espectadores um passe de acesso inédito aos bastidores do icónico Benfica Campus, também conhecido como Centro de Treinos Sport Lisboa e Benfica, responsável pelo desenvolvimento de vários jogadores de classe mundial nos últimos anos, como João Félix, Rúben Dias, Ederson, João Cancelo e muito mais, durante a temporada 2021-22".

Veja o trailer:

A série documental conta com entrevistas "com jovens prodígio, bem como com jogadores de sucesso do clube, durante um ano inteiro de filmagens". "Enquanto os jovens jogadores querem entrar na equipa sénior do mais condecorado Clube Português, os fãs vão ficar a conhecer os métodos fascinantes que continuam a fazer do Benfica Campus um sucesso", assinala a plataforma.

O documentário revela ainda os altos e baixos dos percursos dos jovens talentos enquanto tentam chegar ao futebol profissional, incluindo jogadores revelação como Henrique Araújo e António Silva.

"O nosso objetivo está muito focado nas histórias locais com forte ligação ao público, e 'Factory of Dreams: Benfica' é o primeiro documentário desportivo exclusivo em Portugal, tornando-o num lançamento muito especial para nós", refere Alex Green, MD, Prime Video Sport Europe.

“Este título vai reforçar a nossa presença desportiva em Portugal, pelo que estamos muito orgulhosos por trazê-lo aos fãs de desporto portugueses", acrescenta.

"Estamos muito entusiasmados por trazer esta docu-série especial aos nossos utilizadores portugueses, reforçando o nosso compromisso com conteúdo desportivo local de qualidade, que pode atrair novos públicos", afirma Ricardo Carbonero, head of Content Prime Video Espanha e Portugal. "O Sport Lisboa e Benfica é um clube amado por milhares de fãs e estamos certos de que os nossos clientes irão adorar ter acesso inédito ao desenvolvimento das principais estrelas do clube", frisa.

Para Domingos Soares de Oliveira, CEO do Sport Lisboa e Benfica, "este documentário de grande qualidade retrata a dimensão da excelência do trabalho desenvolvido no Benfica Campus".

"Os resultados do mesmo são bem reconhecidos pelos títulos conquistados na formação, pelos jogadores projetados internacionalmente e pelo conhecimento gerado que constituem uma referência a nível global. Factory of Dreams: Benfica projeta alguns aspetos menos conhecidos desse trabalho realizado nos bastidores pelos nossos profissionais dos mais diversos departamentos do Clube. Ficamos orgulhosos de estrear o documentário em Portugal e numa plataforma da dimensão da Prime Video", remata.