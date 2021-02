A viagem que este filme faz por este mundo é "impulsionada pela seleção de três pessoas em Los Angeles, todas elas com relativamente poucos seguidores, na tentativa de transformá-las em influenciadores famosos"." Ao comprarem seguidores falsos e um exército de bots para 'interagirem' com as suas redes sociais, os 'influenciadores' recém-formados descobrem as maravilhas e os custos desse estilo de vida, improvável e envolvente", resume o serviço de streaming.

Veja o trailer:

Criado por Nick Bilton, jornalista de tecnologia, o documentário explora uma questão fundamental: "o que é a fama e a influência na era digital?". "Agora, existem centenas de milhões de pessoas nas plataformas sociais que têm tantos seguidores que são consideradas um novo tipo de celebridade. Mas será que eles são realmente famosos? Bilton e a sua equipa propuseram-se a explorar o que é que tudo isso significa realmente, lançando uma experiência que começa com um casting em Los Angeles, com o objetivo de transformar três pessoas em influenciadores famosos", adianta a HBO Portugal em comunicado.

Para o documentário foi escolhido um trio - a aspirante a atriz Dominique, o estilista Chris e a assistente imobiliária Wylie -, que passa a ter experiências totalmente diferentes à medida que os seus falsos seguidores crescem a cada dia, à escala dos milhares. Cada uma das suas histórias espelha o mundo efémero da influência online e as realidades de um estilo de vida baseado, em grande parte, em fantasia.

"Não demorou muito até que a experiência começasse a funcionar. À medida que o número de seguidores do trio aumenta, e após uma série de sessões fotográficas falsas, as marcas começam a aproximar-se, ansiosas para mostrar os seus produtos e serviços, e o processo repete-se constantemente. Os emergentes influenciadores são abordados por empresas que lhes oferecem produtos gratuitos, e os mais bem-sucedidos recebem fortunas para os publicitarem nas suas redes sociais. Ainda que toda a premissa seja relativamente baseada em cenários e vidas falsas, os incentivos financeiros para cada peça deste quebra-cabeças são perfeitamente reais", explica o serviço de streaming, frisando que o documentário pretende "mostrar o que realmente está a acontecer nos bastidores do mundo dos influenciadores".

Para a HBO, "Fake Famous", evidencia a "nossa obsessão com o número de likes e seguidores que recebemos, e como a maior parte do nosso mundo online é muito mais fabricado do que imaginamos".

O repórter de tecnologia do New York Times, Taylor Lorenz, Liz Eswein, da popular conta @newyorkcity, a repórter de tecnologia da Bloomberg, Sarah Frier, e Justine Bateman, autora de "Fame: The Hijacking of Reality" participam no documentário da

HBO Documentary Films, em associação com a Consolidated Documentaries.