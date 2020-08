De 9 a 16 de agosto, poderá acompanha a aventura "Shark Week" no canal Discovery. "Será uma semana repleta de adrenalina e de programas, séries e documentários especiais com um grande protagonista: o tubarão", promete o canal.

Nesta edição da "Shark Week", cinco atores cómicos e um ilusionista aceitaram o desafio lançado pelo Discovery "para viver a aventura mais louca de suas vidas". Rob Riggle, ator do Discovery e comediante ("Saturday Night Live"), convidou vários amigos famosos com um grande espírito aventureiro e sem qualquer experiência em nadar com tubarões.

Anthony Anderson ("Blackish"), Joel McHale ("Community"), Damon Wayans Jr ("Scary Movie") e Adam Devine ("Giving the Note") vão enfrentar este desafio e mergulhar entre os tubarões num programa especial que dará início à edição de 2020 da "Shark Week" no domingo, 9 de agosto.

"A 'Shark Week' transportará espectadores para os oceanos em todo o mundo, juntamente com um grande número de biólogos marinhos, instituições científicas e especialistas em tubarões, para revelar estudos novos e inovadores que, graças às mais recentes tecnologias, permitirão observar algumas das espécies mais raras e mais difíceis de localizar de uma perspetiva sem precedentes. Mostrarão ainda um novo local de caça na costa da África do Sul e testemunharão as dramáticas batalhas entre predadores e presas", avança o canal.