Foi a 20 de junho de 1975 que "Tubarão" chegou às salas de cinema, batendo recordes de bilheteira e lançando a carreira de Steven Spielberg, então com 28 anos, além de deixar uma marca incontornável na história do cinema até aos nossos dias.

Para festejar o aniversário tão especial, o Canal Hollywood vai exibir às sextas-feiras pelas 21h30 a saga completa: é uma oportunidade rara para ver em televisão o clássico e as três sequelas, recordadas principalmente pelas memórias negativas que deixaram nos fãs.

A 6 de junho passa o primeiro grande sucesso mundial de Spielberg, vencedor dos Óscares de Melhor Fotografia, Som e, claro, a Banda Sonora de John Williams, que mostra a missão perigosa de um biólogo marinho (Richard Dreyfuss) que se junta a um chefe de polícia (Roy Scheider) e a um caçador de tubarões (Robert Shaw), para eliminar um enorme tubarão-branco que ameaça a comunidade costeira de Amity Island.

A 13 de junho, é a vez de “Tubarão II”, com traz de volta os atores Roy Scheider, Lorraine Gary e Murray Hamilton, onde o chefe da Polícia de Amity mantém a missão de tentar proteger a população deste monstruoso animal.

A 20 de junho, é a vez de “Tubarão III”, onde agora é o filho do polícia Brody a proteger os visitantes do parque Sea World, quando um tubarão gigante começa a fazer vítimas. É o papel de Dennis Quaid, que lidera um elenco sem atores dos filmes anteriores.

Finalmente, “Tubarão IV: A Vingança” chega a 27 de junho, com a mulher do chefe Brody a viajar até às Caraíbas a fim de encontrar o filho, mas, para sua surpresa, depara com um tubarão gigante. O elenco trouxe de volta Lorraine Gary e juntou ainda Lance Guest, Mario Van Peebles, Karen Young e Michael Caine.