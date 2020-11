A TVI está a preparar várias novidades para o início de 2021. Além da nova edição de "Big Brother", com Teresa Guilherme e Cláudio Ramos, o canal deverá apostar em novos formatos para as manhãs e tardes dos dias úteis.

Segundo o Correio da Manhã, o programa "A Tarde É Sua" vai terminar no final de dezembro e Fátima Lopes passará a conduzir um novo formato aos fins de semana.

"A equipa já foi informada do fim do programa e está a preparar os últimos episódios, mas ainda ninguém sabe exatamente os moldes do próximo programa. Está muita coisa em segredo, como a Cristina quer", revelou uma fonte do canal ao jornal diário.

Os rumores sobre as possíveis apostas da estação de Queluz de Baixo têm dado que falar. Para já, a TVI não confirmou nenhuma das alterações avançadas pela imprensa.