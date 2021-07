Em conversa com Rita Ferro Alvim, no podcast "N’A Caravana", a apresentadora frisou que sabe que irá voltar ao pequeno ecrã. "Um dia vou voltar, eu sei que sim. (…) Vou voltar porque não deixei de amar a televisão, é bom que isto fique claro. Eu nunca me zanguei com a televisão", sublinhou.

"Eu não saí zangada com ninguém. Houve uma altura em que as pessoas queriam alimentar a ideia de que tinha saído em guerra com a TVI. Eu não saí em guerra com a TVI. A TVI portou-se irrepreensivelmente comigo", frisou Fátima Lopes.

"Não tenho quezílias com ninguém no mercado, dou-me bem com toda a gente, não quer dizer que goste de toda a gente", acrescentou.